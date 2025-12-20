В Калининграде водитель мопеда врезался в припаркованный автомобиль

В центре Калининграда водитель мопеда получил травмы при столкновении с припаркованным автомобилем.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Белинского, когда 37-летний водитель, управлявший мопедом марки «MOTOLEND», совершил наезд на стоящий припаркованный автомобиль Mercedes.

По предварительной информации, мужчина двигался со стороны улицы Бассейной в направлении улицы Воздушной и на прямом участке дороги не справился с управлением. Столкновение с неподвижным автомобилем было достаточно сильным.

Отмечается, что в результате аварии водитель мопеда получил телесные повреждения. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и скорая медицинская помощь. Точный характер травм и состояние пострадавшего уточняются.