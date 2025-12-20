В Таиланде при обрушении пешеходного моста погиб человек

В Таиланде, в провинции Самутпракан, обрушился пешеходный мост на 34-м километре автомагистрали Банг На-Трат. Конструкция рухнула на проезжую часть, полностью перекрыв все основные полосы движения.

Согласно сообщениям СМИ, под обломками оказались два транспортных средства: большой грузовой прицеп и пикап. Водитель пикапа погиб на месте происшествия. Водитель прицепа получил критические травмы, будучи заблокированным в своей серьёзно повреждённой кабине, но спасателям удалось его освободить.

По предварительным данным, полученным от свидетелей, причиной инцидента стал внезапный подъём кузова грузовика при его проезде под мостом. Следовавшие позади водители пытались подать сигналы, однако водитель прицепа, по всей видимости, не заметил их вовремя. Кузов задел конструкцию моста, что и привело к его мгновенному обрушению.

Отмечается, что власти оперативно прибыли на место для проведения спасательных работ и расчистки завала. В ближайшее время будет начато официальное расследование для установления точных причин, приведших к фатальному подъёму кузова и последующей катастрофе.