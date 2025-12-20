Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к зимним испытаниям

Все автомобилисты уже давно должны были подготовиться к зиме и морозам. Об этом в интервью «АвтоВзгляду» отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, добавив, что надо смотреть не на прогноз погоды, а на календарь, понимая, что уже конец декабря и скоро Новый год.

«Понятно, что тепло затянулось, но это скорее не характерно, чем должно было быть. Поэтому, если вдруг еще кто-то не успел подготовиться, то первое, конечно, с чего надо было начать, — это со смены летней резины на зимнюю. Надеюсь, что это все уже сделали, потому что с 1 декабря штраф грозит тем, кто этого не сделал», — напомнил автоэксперт.

По словам собеседника, всегда имеет смысл пройти внеочередной осмотр автомобиля на сервисе для того, чтобы проверить состояние всех жидкостей. Ведь есть регламентные работы, например, плотность антифриза.

«Это очень важно перед зимой. Иначе, особенно на старых машинах, плотность падает, и кто-то мог не уследить, и система может замерзнуть. А это крах для двигателя. Соответственно, надо проверить все фильтры, состояние тормозной системы, потому что, опять, мороз — это проверка на прочность всего автомобиля. Если были какие-то слабые места, например, потрескавшиеся тормозные шланги, то в самый неприятный момент, как правило, под действием тех же морозов это может проявиться. А что может быть хуже лопнувшего тормозного шланга? И в любом случае ремонтировать автомобиль зимой, ломаться на дороге — чрезвычайно неприятно, потому что крайне тяжело даже стоять и ждать помощи», — подчеркивает Хайцеэр, добавляя, что чем раньше пройдет проверку автомобиль, тем лучше.

По мнению эксперта, неплохо бы обработать весь автомобиль, а самое главное — резиновые уплотнители смазать силиконом, для того чтобы они не промерзали.

«Все знают, что особенно после мойки автомобиля остаются капельки воды, машину закрываешь, в мороз, как правило, эта машина не высушивается и подмерзает. Если только у вас нет теплого гаража. И потом дверь можно открыть вместе с уплотнителем. А потом происходит попадание и грязи, и холода в салон автомобиля. Поэтому промазать уплотнение всех резиновых частей надо силиконом. Это всегда очень полезно», — рекомендует собеседник.

А чтобы не замерзнуть в автомобиле, необходимо заблаговременно проверить работоспособность печки, поломки которой характерны зимой.

«Характерно, конечно, в большинстве в старых автомобилях и в самый ответственный момент, когда хотелось бы в машине получить тепло, вдруг что-то случается. Печка ломается, и тепла, собственно, нет. Ну и, собственно, перемещаться на этой машине невозможно, потому что замерзает, ничего не видно. Многие пытаются без эвакуатора сами доехать, протирая ногтями заиндевевшее стекло, добраться до сервиса», — констатирует Хайцеэр.

При этом автоэксперт подчеркивает, что надо всегда помнить, что все, что происходит с машиной, всегда неожиданно. И что можно посмотреть заранее, нужно это сделать.

«А самое главное — проверить состояние аккумулятора. Не пришел ли он в негодность. Потому что, опять, при положительных температурах он вроде работает. А в самый ответственный момент, когда от -5 до -20 вы вышли, чтобы завести машину утром, и она стоит на улице, включили ключ зажигания, а там работает только такая трещотка, и стартер ничего не крутит, потому что аккумулятор не работает.

В некоторых современных автомобилях есть два аккумулятора. Один аккумулятор — это на системы завода автомобиля, а второй — аккумулятор на электронику, на открывание дверей и прочее. И можно столкнуться с такой ситуацией, что автомобиль заводится, но что-то еще со вторым аккумулятором произошло. Или, как правило, они умирают вместе. И здесь все проблемы возникают, когда второй маленький аккумулятор умирает. Сложно открыть автомобиль зачастую", — объяснил собеседник, добавив, что зима является проверкой для всего состояния автомобиля. Поэтому чем автомобиль старше, тем тщательнее должна пройти его подготовка к зиме.