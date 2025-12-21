В Москве грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

На юго-востоке столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы, отмечая, что водитель грузового автомобиля наехал на несовершеннолетнего подростка на улице Марьинский парк, когда ребенок перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

«За рулем грузового автомобиля находился 68-летний водитель. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Проверку по данному факту курирует прокуратура ЮВАО. Устанавливаются все детали и обстоятельства аварии, включая точную причину наезда и соблюдение ПДД обеими сторонами.