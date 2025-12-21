Неправильный обогрев автомобилей зимой может привести к пожару

С наступлением холодов в Хабаровском крае резко возросло количество возгораний автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю, отмечая, что с начала 2025 года огонь повредил порядка 50 машин, часть из которых восстановлению не подлежит. Специалисты Госпожнадзора МЧС России связывают сезонный всплеск пожаров с попытками водителей утеплить транспорт любыми способами.

Подчеркивается, что одной из самых распространённых и опасных ошибок стало использование так называемых «автомобильных одеял», которые при контакте с горячими деталями двигателя и парами бензина могут воспламениться. Также к трагедии приводит установка нештатного оборудования, кустарные доработки и игнорирование технических неисправностей. Автомобиль может полностью выгореть всего за 4-6 минут.

Особую тревогу спасателей вызывает практика обогрева машин открытым огнём или бытовыми электроприборами через удлинители из окон домов. Это создаёт перегрузку в сети и повышает риск короткого замыкания, способного привести к пожару не только в машине, но и в жилом здании.

МЧС России напоминает владельцам автомобилей правила поведения при возгорании: немедленно остановиться, заглушить двигатель и выключить все электроприборы; быстро покинуть автомобиль вместе с пассажирами и отойти на расстояние не менее 20-30 метров; предупредить окружающих об опасности и незамедлительно позвонить по номерам «101» или «112».