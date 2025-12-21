1

На трассе Р‑254 при обгоне произошло ДТП, погиб человек

На трассе Р‑254 водитель УАЗа устроил лобовое ДТП со смертельным исходом
На федеральной автодороге Р‑254 «Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск» произошло тяжёлое столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб человек.

Как сообщает пресс-служба Омской полиции, водитель автомобиля «УАЗ Патриот» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».

Отмечается, что в результате аварии водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель «Патриота» и его пассажиры — 88-летняя женщина и 14-ти летний мальчик.

В настоящее время проводится проверка для установления всех причин и деталей ДТП, включая техническое состояние автомобилей и действия водителей.

