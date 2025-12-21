Помощь водителю фуры оказали в Сибири

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, во время патрулирования федеральной трассы Р-255 «Сибирь» сотрудники ГИБДД заметили на обочине стоящий грузовик Freightliner. Выяснилось, что 37-летний водитель из Томска, следовавший в Иркутскую область, был вынужден остановиться для отдыха.

«После стоянки водитель не смог завести машину из-за проблем с топливной системой, которая в условиях сибирских морозов требовала срочного отогрева. Инспекторы Госавтоинспекции оперативно оказали необходимую техническую помощь», — отмечается в сообщении.

Водитель выразил благодарность сотрудникам ГИБДД за своевременную и профессиональную поддержку в сложной дорожной ситуации и после успешного ремонта дальнобойщик смог благополучно продолжить свой путь.