Водитель грузового автомобиля задавил своего сына

Водитель грузовика при движении задним ходом наехал на собственного сына

Уроженец села Чагырган Сабирабадского района Азербайджана совершил наезд на 37-летнего мужчину, который в результате полученных травм скончался на месте происшествия.

Правоохранительными органами установлено, что погибший и водитель фуры являются близкими родственниками.

Отмечается, что отец и сын занимались международными грузовыми перевозками. Инцидент произошел во время остановки водителей для отдыха.

В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Водитель грузовика задержан.