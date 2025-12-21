1

Водитель грузового автомобиля задавил своего сына

Водитель грузовика при движении задним ходом наехал на собственного сына
Поделиться
Автор
Анастасия Макарова

Изображение Водитель грузового автомобиля задавил своего сына

Уроженец села Чагырган Сабирабадского района Азербайджана совершил наезд на 37-летнего мужчину, который в результате полученных травм скончался на месте происшествия.

Правоохранительными органами установлено, что погибший и водитель фуры являются близкими родственниками.

Отмечается, что отец и сын занимались международными грузовыми перевозками. Инцидент произошел во время остановки водителей для отдыха.

В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Водитель грузовика задержан.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует