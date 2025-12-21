Техосмотр в 2026 году подорожает почти на 10%

Стало известно повышении стоимости техосмотра в 2026 году на 10%

С 1 января 2026 года в большинстве регионов России ожидается рост стоимости технического осмотра для легковых автомобилей. В среднем тариф увеличится почти на 10% в соответствии с новой методикой Федеральной антимонопольной службы.

Согласно утверждённым данным, наиболее дорогостоящим техосмотр станет для жителей Чукотки — 5,4 тысячи рублей, а также Санкт-Петербурга — 2 тысячи рублей. Высокие тарифы также установлены в Амурской области и Ненецком автономном округе. В Москве и Московской области стоимость составит 1,2 тысячи рублей, что соответствует средней цене по стране.

В то же время в ряде регионов, включая Волгоградскую и Новгородскую области, тариф останется на минимальном уровне — 1,07 тысячи рублей.

Отмечается, что не все субъекты федерации успели завершить процедуру утверждения цен: в некоторых, например, в Тверской и Тамбовской областях, пока действуют проекты постановлений с планируемой стоимостью 1,2 тысячи рублей.