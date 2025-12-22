Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе «Урал» в Башкирии

Как сообщает телеграм-канал главы Госавтоинспекции региона Владимира Севастьянова, отечественная легковушка получила серьезные повреждения, все три находившиеся в ней человека, включая водителя, мгновенно погибли. Помимо них, до прибытия помощи скончался один из пассажиров Mazda. Еще троих потерпевших медики доставили в ближайшую больницу, состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое.
Для координации работы экстренных служб на место событий выехала группа экспертов-криминалистов центрального аппарата МВД по республике, прокуратура взяла ход расследования произошедшего на особый контроль.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на трассе Сургут-Салехард один человек погиб при столкновении трех автомобилей.