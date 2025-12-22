16 человек погибли в ДТП с автобусом, опрокинувшимся на трассе

Инцидент случился на выезде с платной трассы неподалеку от города Семаранг, Индонезия. Водитель междугороднего автобуса, следовавшего из Джакарты в Джокьякарту, двигался с превышением скоростного режима и при прохождении изогнутого съезда потерял контроль над машиной.

Как сообщает Associated Press, в результате сильного удара нескольких пассажиров выкинуло из салона, и они оказались зажаты под кузовом. Шесть человек погибли непосредственно на месте аварии, еще десять — скончались уже в больнице или по пути в медучреждение. На данный момент врачи оказывают помощь 18 раненым, из которых пятеро находятся в критическом состоянии.

Правоохранители начали расследование причин произошедшего. Водитель тоже получил серьезные травмы, но уже может давать показания. Помимо прочего, полицейские проверяют, не находился ли он за рулем в состоянии опьянения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на автодороге Тюмень-Омск шесть человек погибли в ДТП с автобусом.