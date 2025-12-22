Водителей начали штрафовать за гирлянды на автомобилях

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекция Кузбасса, основанием для штрафа послужил факт управления транспортным средством «с неисправностями, при которых его эксплуатация прямо запрещена ПДД». Помимо штрафа в размере 500 рублей, автомобилисты получили официальное предписание — немедленно снять с машины новогодние декорации.
Госавтоинспекция напоминает, что российское законодательство не запрещает украшать автомобили, однако регламентирует этот процесс. Какое-либо вмешательство в конструкцию, в том числе установка гирлянды, не должно противоречить стандартам безопасности. Так, освещение не может создавать помехи другим участникам движения, имитировать сигналы спецтранспорта или ограничивать обзор.
