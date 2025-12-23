Экипаж ДПС поймал пьяного водителя, но тот сказал, что никуда не ехал, а спал

Патруль ДПС на Преображенском Валу в Москве обратил внимание на машину, которая сильно виляла по своей полосе, создавая реальную угрозу для других участников движения. Полицейские махнули жезлом, и водитель остановился.

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», сотрудники Госавтоинспекции подошли к транспортному средству и обнаружили за рулем 68-летнего мужчину, от которого исходил сильный запах алкоголя. Однако вместо того, чтобы признать факт управления автомобилем, пенсионер предпринял попытку оправдаться. Говорил, что на самом деле он никуда не ехал, а просто спал в своей машине, припаркованной у обочины.

Инспекторы, конечно же, мужчине не поверили, ведь они своими глазами видели, что автомобиль двигался. Во время последующей проверки выяснилось, что задержанного ранее уже лишили водительского удостоверения, но это не помешало ему вновь сесть за руль.

Медосвидетельствование подтвердило факт наличия алкоголя в крови нарушителя. Стражи порядка составили на пенсионера административные протоколы по целому ряду статей, включая управление транспортным средством без «прав» и вождение в нетрезвом виде.

