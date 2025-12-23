Неизвестные обстреляли автомобиль с маленькими детьми в Томске

Инцидент произошел около дома 104 на Сибирской улице. По словам владельца машины, в момент нападения за рулем находилась молодая девушка, а на заднем сидении ехали двое несовершеннолетних.

Предполагается, что у злоумышленников было пневматическое оружие

Как сообщает издание «Сибдепо», неизвестные скрывались в кустах или за возвышенностью, откуда открыли стрельбу по кузову и стеклам транспортного средства.

Мужчина подробно описал произошедшее в социальных сетях, призвав других горожан проявлять бдительность в этом районе. Он поинтересовался, сталкивался ли кто-либо еще с действиями злоумышленников. Информацию об инциденте распространило «Радио 1», усилив общественный интерес к ситуации.

Пока правоохранительные органы не дали официальных комментариев по факту произошедшего. Владелец автомобиля ожидает, что его публичное обращение поможет привлечь внимание полиции и ускорит начало расследования.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Красноярске неизвестные обстреляли автомобили из пневматического оружия.