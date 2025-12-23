В Амурской области автовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим пиво

Как сообщает портал «Телепорт.РФ», в результате сильного удара автовоз получил серьезные повреждения передней части, а грузовик вынесло на обочину, часть груза — множество бутылок пива — выпала прямо на проезжую часть.
Медики оказали первую помощь получившему травмы водителю автовоза и доставили его в ближайшую больницу. На месте работала целая группа экстренных служб, включая спасателей и полицейских. Специалистам потребовалось несколько часов, чтобы расчистить проезжую часть от осколков автомобилей и разлитой алкогольной продукции.
На данный момент расследование произошедшего продолжается.
