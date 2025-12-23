В Амурской области автовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим пиво

Инцидент произошел 22 декабря на 1293-м километре трассы «Амур» в Шимановском округе неподалеку от села Базисное. 41-летний водитель автовоза, перевозившего легковые машины, не рассчитал безопасную дистанцию до движущейся впереди фуры и врезался в нее.

В результате ДТП один человек получил травмы

Как сообщает портал «Телепорт.РФ», в результате сильного удара автовоз получил серьезные повреждения передней части, а грузовик вынесло на обочину, часть груза — множество бутылок пива — выпала прямо на проезжую часть.

Медики оказали первую помощь получившему травмы водителю автовоза и доставили его в ближайшую больницу. На месте работала целая группа экстренных служб, включая спасателей и полицейских. Специалистам потребовалось несколько часов, чтобы расчистить проезжую часть от осколков автомобилей и разлитой алкогольной продукции.

На данный момент расследование произошедшего продолжается.

