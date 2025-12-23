Труп человека обнаружили в сгоревшем автомобиле посреди леса

Инцидент случился вечером 22 декабря в городе Джексон штата Флорида, США. В экстренные службы поступил звонок — спасателям сообщили, что в лесу неподалеку от города полыхает автомобиль.

Как сообщает телеканал WAPT News, после ликвидации возгорания специалисты экстренных служб обнаружили в салоне автомобиля человеческие останки с огнестрельным ранением головы. Следователи установили, что сначала произошла стрельба, а уже потом злоумышленники подожгли транспортное средство, чтобы скрыть улики.

Прочих подробностей на данный момент, к сожалению, нет. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают личность погибшего.

