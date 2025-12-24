Пьяный водитель разбил пять машин и оскорбил инспекторов: его приковали к столбу

Инцидент случился на правом берегу Красноярска на улице Глинки. Мужчина за рулем Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП с пятью другими машинами, после чего оказал сопротивление прибывшим на вызов полицейским.

Как сообщает портал «Проспект Мира», дебошир не только отказывался подчиняться законным требованиям инспекторов, но и принялся оскорблять их. В ходе конфликта он громко кричал о том, что работает юристом, угрожал привлечь представителей правопорядка к ответственности. Эти обстоятельства вынудили полицейских применить жесткие меры — приковать нарушителя к дорожному столбу до выяснения всех обстоятельств.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Теперь мужчине грозит ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повреждение чужого имущества и неповиновение законным требованиям полиции.

