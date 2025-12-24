Молодой водитель дрифтил на площади и снес главную новогоднюю елку города

Молодой человек решил похулиганить под покровом ночи в городе Сарыагаш, Казахстан. Он выехал на площадь, отправил автомобиль в управляемый занос, но что-то пошло не так, и машина врезалась в елку.

Как сообщает издание Informburo. kz, камеры видеонаблюдения зафиксировали эпизод, что позволило стражам порядка в кратчайшие сроки установить личность водителя и задержать его. Нарушитель сообщил полицейским, что в последний момент попытался объехать дерево, но потерял контроль над транспортным средством и врезался.

Осознав последствия своего поступка, молодой человек не стал дожидаться официального разбирательства и своими силами устранил причиненный ущерб, установив елку на прежнее место. На встрече с полицейскими водитель выразил искреннее сожаление и пообещал впредь быть более внимательным.

Несмотря на добровольное возмещение ущерба и чистосердечное раскаяние, нарушитель не избежал ответственности. Правоохранители составили в его отношении административный протокол, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что водителей начали штрафовать за гирлянды на автомобилях.