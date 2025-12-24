Жительница Смоленской области перевела деньги подставному автослесарю

37-летняя женщина из Вязьмы оставила свою машину в одном из городских сервисов для проведения необходимых работ. Вскоре на ее мобильный телефон поступил звонок от человека, который представился сотрудником мастерской.

Как сообщает «Смоленская газета», мнимый автослесарь сообщил, что ремонт ее машины успешно завершен. Для получения транспортного средства необходимо было срочно произвести оплату в размере 65 700 рублей. Ничего не подозревающая автовладелица выполнила это требование.

Настоящий же сотрудник сервиса связался с ней спустя некоторое время, уведомив о фактической готовности автомобиля и озвучив итоговую стоимость запчастей и работ. Так женщина поняла, что первый звонок поступил не из мастерской. Преступник узнал, что ее машина находится в ремонте и воспользовался ситуацией для похищения средств.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители на данный момент устанавливают все обстоятельства случившегося, включая возможные каналы утечки информации о базе данных клиентов компании.

