Жительница Смоленской области перевела деньги подставному автослесарю

Как сообщает «Смоленская газета», мнимый автослесарь сообщил, что ремонт ее машины успешно завершен. Для получения транспортного средства необходимо было срочно произвести оплату в размере 65 700 рублей. Ничего не подозревающая автовладелица выполнила это требование.
Настоящий же сотрудник сервиса связался с ней спустя некоторое время, уведомив о фактической готовности автомобиля и озвучив итоговую стоимость запчастей и работ. Так женщина поняла, что первый звонок поступил не из мастерской. Преступник узнал, что ее машина находится в ремонте и воспользовался ситуацией для похищения средств.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители на данный момент устанавливают все обстоятельства случившегося, включая возможные каналы утечки информации о базе данных клиентов компании.
