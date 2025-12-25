Бывшего помощника Горбачева сбил автомобиль в центре Москвы

Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», врачи диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы и множественные ранения лица. В настоящее время он находится в реанимационном отделении Боткинской больницы, где врачи борются за его жизнь.

Борис Федорович Славин родился в Сталинграде в январе 1941-го и за долгую карьеру стал заметной фигурой в общественно-политической жизни страны. С 2000 года он работал помощником и соавтором первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, активно занимаясь публицистикой и научной работой.

Обстоятельства аварии и данные о личности водителя «Мерседеса», совершившего наезд, пока не раскрываются.