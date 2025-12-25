Бизнесмен обвинил мэрию Нефтеюганска в краже запчастей с его автомобилей

Местный предприниматель выиграл государственный контракт на утилизацию двух премиальных автомобилей. Однако позднее он обнаружил, что микроавтобус Toyota Hiace уже разукомплектовали, сняв с него фары, решетку радиатора и часть тормозной системы. А вторую машину, Toyota Land Cruiser, ему и вовсе не передали.

Как сообщает издание «Муксун.fm», бизнесмен написал заявление в прокуратуру, в котором заявил о невозможности принять машины и исполнить обязанности по договору. В свою очередь, директор организации-заказчика сообщил, что сотрудники ведомства не имеют права прикасаться к муниципальному имуществу, а отсутствующие детали изначально не числились в описи по контракту.

Более того, со стороны чиновников прозвучало встречное обвинение — в том, что предприниматель предоставил им фиктивный договор на утилизацию. И следователи возбудили против мужчины уголовное дело по статье об использовании заведомо подложного документа.