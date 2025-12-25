Житель Курской области лишился «прав» из-за неверной цифры на госномере

Мужчина из Рыльска приобрел автомобиль Volvo XC60. Для постановки машины на учет он заказал изготовление регистрационных знаков у частного специалиста, который, как выяснилось позже, допустил техническую ошибку.

Суд постановил, что техническая ошибка не освобождает от ответственности

Как сообщает РИА «Курск», в результате одна цифра на табличке не совпала с комбинацией, указанной в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Спустя некоторое время авто остановили сотрудники ГИБДД для проверки и сразу же выявили несоответствие.

Владелец машины на суде заявил о том, что ошибку он просто не заметил. Представитель фирмы-изготовителя хотел взять вину на себя, но судья подчеркнул, что это — ответственность водителя. Согласно пункту 2.3.1 Правил дорожного движения, лицо, управляющее транспортным средством, обязано перед выездом проверить и обеспечить соответствие регистрационных знаков установленным требованиям. А незнание и невнимательность не являются смягчающими обстоятельствами.

В результате нарушителя лишили водительского удостоверения на срок в 7 месяцев, а изъятые регистрационные знаки постановили уничтожить.

