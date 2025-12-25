Неправильная парковка машин во дворе привела к смерти жителя Подмосковья

Состояние 47-летнего жителя Котельников резко ухудшилось, и его родственники немедленно вызвали экстренную службу. Карета скорой помощи оперативно прибыла на вызов, однако не смогла проехать во двор.

Как сообщает портал «Чехов Вид», все подъездные пути к дому наглухо перекрыли припаркованные автомобили, оставленные владельцами в несколько рядов. В результате водителю спецтранспорта пришлось остановиться почти за два квартала от нужного адреса.

В сложившейся ситуации медикам помогали соседи: вместе они вынесли теряющего сознание мужчину из квартиры, уложили на брезент и понесли к машине. Путь длиной около двухсот метров отнял драгоценные минуты. К сожалению, пациент скончался по пути в больницу, не получив своевременной квалифицированной помощи.

Родственники погибшего написали официальное заявление в правоохранительные органы с требованием провести тщательную проверку и найти виновных в организации беспорядка на дорогах.