Водитель такси залил перцовым баллончиком пассажиров в Москве

Компания жителей столицы возвращалась домой с Большой Семеновской улицы с несколькими остановками по пути. Водитель во время движения разговаривал по мобиле, что справедливо не понравилось пассажирам, которые сделали шоферу замечание. После этого в салоне началась перепалка.

Так «извозчик» отреагировал на просьбу не отвлекаться на телефон за рулем

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», словесный конфликт закончился тем, что мужчина остановил машину и предложил компании «выйти разобраться». За пределами авто, по словам очевидцев, он распылил в лица своих оппонентов перцовый баллончик. Да так, что пострадавшим потребовалась медицинская помощь. После получения которой они незамедлительно обратились в полицию.

В службе технической поддержки сервиса оперативно отреагировали на жалобу и немедленно заблокировали аккаунт нарушителя в системе еще до полного выяснения обстоятельств. Пассажирам полностью вернули средства за поездку, на данный момент правоохранительные органы выясняют детали произошедшего.

