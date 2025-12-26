Российские эксперты обнаружили в китайских шинах опасные канцерогены

Специалисты Роскачества проверили шины российских и китайских производителей на содержание ароматических масел из опасных полициклических углеводородов, которые относят к канцерогенам первой группы. Во всей продукции из Поднебесной эксперты зафиксировали их наличие, тогда как отечественные аналоги полностью соответствовали ГОСТу.

Уровни содержания токсичных веществ превысили норму в несколько раз

Как сообщает телеграм-канал SHOT, эти вещества способны накапливаться в организме, повышая риски развития онкологических заболеваний. При этом их выделение усиливается при износе шин или нагревании во время движения.

Согласно данным исследования, наибольшую токсическую опасность представляют покрышки Mirage MR-162 и Hifly HF201, где содержание вредных веществ превышает допустимые лимиты в 7,7. Нарушения нормативов также зафиксированы у шин и других брендов: Ovation VI-682, Sunfull SF-688, Kustone Quiet Q7 и GoForm AT01.

Роскачество акцентирует внимание на том, что массовый ввоз бюджетных китайских шин создает скрытую экологическую и медицинскую проблему из-за недостаточного контроля при их производстве. А потребители выбирают «поднебесную» резину, не подозревая о ее потенциальном вреде и ориентируясь только на цену и базовые характеристики той или иной модели.

Однако, заметим, на данный момент надзорные органы не выпускали официального заявления по ситуации.