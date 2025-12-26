Краснокнижный тигр Гоша погиб под колесами четырех авто под Хабаровском

25 декабря на федеральной трассе А-370 Хабаровск-Владивосток представитель редкого вида амурских тигров попал в дорожную аварию. Животное, которому дали прозвище Гоша, выпрыгнуло на проезжую часть и попало под колеса сразу нескольких машин.

Как сообщает телеграм-канал МВД по Хабаровскому краю, зверь неожиданно выскочил на автодорогу, где с ним столкнулся Nissan X-Trail. В результате сильного удара таежного жителя отбросило на другую полосу, где в него последовательно врезались еще три авто. Известно, что при этом люди не пострадали.

На данный момент правоохранители проводят проверку по факту инцидента. Ведомство подчеркивает, что убийство или причинение вреда занесенному в Красную книгу амурскому тигру влечет как административную, так и уголовную ответственность, а стоимость компенсации может достигать 1 миллиона рублей.

