Вооруженный катаной мужчина напал на завод по производству шин

Инцидент случился в городе Мисима, Япония. Злоумышленник, вооружившись холодным оружием и баллоном с неизвестной жидкостью, ворвался на территорию предприятия и атаковал его сотрудников.

Как сообщает издание Japan Times, на место событий оперативно прибыли сотрудники полиции и несколько карет скорой помощи, медики доставили в больницы как минимум шесть из четырнадцати пострадавших. К счастью, обошлось без погибших. Стражи порядка оперативно задержали одетого в противогаз подозреваемого. Следователи предъявили ему обвинения в покушении на убийство.

Предприятие, на которое напал нарушитель, является одним из главных заводов компании Yokohama Rubber и специализируется на выпуске покрышек для легковых автомобилей. Правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего, мотивы действий злоумышленника пока не раскрывались.

