Названы самые безопасные для здоровья человека автомобильные покрышки

В рамках масштабной проверки, организованной Роскачеством, определены наиболее экологичные автомобильные шины, выпускаемые в нашей стране. Наилучшие показатели продемонстрировала продукция российского бренда Cordiant. Экспертиза была сфокусирована на анализе содержания потенциально опасных для здоровья — в первую очередь с точки зрения канцерогенности — веществ в резине.

Поводом для проведения исследований стало введение с осени 2025 года обновленного национального стандарта ГОСТ Р 51893-2024. Этот документ ужесточает требования к материалам для шинного производства, впервые ограничивая допустимый уровень полициклических ароматических углеводородов. Данные соединения, способные накапливаться в природе, выделяются в виде микрочастиц при износе покрышек.

В испытаниях приняли участие десять марок шин — четыре отечественных и шесть китайских. Лабораторный анализ подтвердил, что зимние шипованные шины Cordiant Snow Cross обладают минимальным содержанием регламентируемых веществ. Их показатель в два раза ниже нового установленного законом предела.

Это достижение стало возможным благодаря применению производителем инновационной резиновой смеси с повышенным содержанием диоксида кремния. Технология не только повышает экологичность изделий, но и улучшает их эксплуатационные характеристики: сцепление на зимних покрытиях, управляемость и сокращение тормозного пути.

Результаты тестирования указывают на соответствие продукции компании Cordiant современным экологическим трендам и повышенным требованиям к безопасности как для автомобилистов, так и для окружающей среды.