Суд арестовал водителя на пять суток за отказ снять тонировку

Как сообщает РИА «Новости», инспекторы потребовали немедленно убрать пленку, однако водитель делать этого не стал. Отказ подчиниться привел к задержанию и составлению протокола по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Он заявил, что не подчинился законным требованиям полицейских из-за холодной погоды. Однако суд не счел это смягчающим обстоятельством и назначил обвиняемому меру наказания в виде пяти суток административного ареста.
