Суд арестовал водителя на пять суток за отказ снять тонировку

Автомобилист объяснил неповиновение инспектору холодной погодой

Патруль ДПС остановил Lexus GS 250: сотрудники решили проверить светопропускаемость тонировки передних боковых стекол. В результате приборы показали лишь 30,6%, что сильно ниже установленных ГОСТом 70%.

Александр Проневский

Как сообщает РИА «Новости», инспекторы потребовали немедленно убрать пленку, однако водитель делать этого не стал. Отказ подчиниться привел к задержанию и составлению протокола по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Он заявил, что не подчинился законным требованиям полицейских из-за холодной погоды. Однако суд не счел это смягчающим обстоятельством и назначил обвиняемому меру наказания в виде пяти суток административного ареста.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что водителей начали штрафовать за гирлянды на автомобилях.

