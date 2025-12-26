Суд арестовал водителя на пять суток за отказ снять тонировку

Патруль ДПС остановил Lexus GS 250: сотрудники решили проверить светопропускаемость тонировки передних боковых стекол. В результате приборы показали лишь 30,6%, что сильно ниже установленных ГОСТом 70%.

Как сообщает РИА «Новости», инспекторы потребовали немедленно убрать пленку, однако водитель делать этого не стал. Отказ подчиниться привел к задержанию и составлению протокола по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Он заявил, что не подчинился законным требованиям полицейских из-за холодной погоды. Однако суд не счел это смягчающим обстоятельством и назначил обвиняемому меру наказания в виде пяти суток административного ареста.

