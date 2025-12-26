Пьяный мигрант напал на припаркованные автомобили в ХМАО

Инцидент случился на парковке около одного кафе в Нижневартовске. Двое местных жителей обратились в дежурную часть отдела полиции, заявив о неизвестном, который атаковал их транспортные средства.

Дебошир причинил ущерб на сумму более 80 тысяч рублей

Как сообщает телеграм-канал МВД России по ХМАО — Югре, стражи порядка оперативно установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний гражданин одной страны ближнего зарубежья: он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и действовал из хулиганских побуждений.

Общая сумма причиненного молодым человеком ущерба превысила 80 тысяч рублей. На основании собранных материалов следователи возбудили против него уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Суд учел серьезность обвинения и явную угрозу общественному порядку и отправил обвиняемого под стражу.

