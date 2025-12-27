Водители смогут обменять права уже 3 января

В России с первых дней 2026 года возобновляется замена водительских удостоверений. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ, обратиться за новыми правами можно будет, начиная с 3 или 4 января — сразу после новогодних праздников. Это станет первым рабочим днем для многих подразделений после окончания действия специального льготного периода.

Напомним, с конца 2023 года удостоверения, срок действия которых истек или должен был истечь в период с 1 января 2022-го по 31 декабря 2025 года, считались действительными. Эта мера вводилась для разгрузки отделений. Теперь же права, выданные в 2023 году или с истекающим сроком в 2025-м, подлежат обязательной замене. Управлять автомобилем со старым документом после 1 января 2026 года будет незаконно.

Важно отметить, что точная дата старта приема — 3 или 4 января — зависит от графика, установленного в каждом конкретном межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) ГИБДД. Например, в Москве прием запланирован на 3, 9 и 10 января, а в Санкт-Петербурге — на 3 января. Автомобилистам рекомендуют заранее уточнить часы работы своего подразделения. Альтернативой является обращение в МФЦ, которые также оказывают эту услугу по своему расписанию.

Госавтоинспекция призывает водителей позаботиться о замене прав своевременно. Нарушителям, которые продолжат ездить с недействительным удостоверением, грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.