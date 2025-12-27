В Челябинской области 23-летняя девушка без прав насмерть сбила пенсионерку

Трагическое ДТП произошло в Карталинском районе Челябинской области. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 23-летняя местная жительница, не имеющая водительского удостоверения, находилась за рулем автомобиля ВАЗ-21124 и совершила наезд на двух пожилых пешеходов.

Пострадавшие женщины пересекали проезжую часть в неустановленном для этого месте, что, вероятно, стало одним из факторов аварии. Сила удара оказалась смертельной для одной из пенсионерок — она скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. Вторую пострадавшую с травмами различной степени тяжести экстренно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

В настоящее время полиция проводит доследственную проверку по факту аварии для установления всех обстоятельств. Следователи изучат состояние дороги, техническую исправность автомобиля, а также проверят, не находилась ли водительница в состоянии опьянения. В отношении девушки, управлявшей машиной без права управления, уже приняты предусмотренные законом процессуальные решения. Дело может быть квалифицировано по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.