На трассе М1 в Белоруссии опрокинулся автобус Москва-Брест

Ночное ДТП на одной из главных автомагистралей Белоруссии привело к гибели человека и госпитализации шестерых людей. Авария произошла на трассе М1 «Брест — Минск — граница Российской Федерации» в Толочинском районе Витебской области.

По предварительной информации МВД Белоруссии, 43-летний водитель междугородного автобуса, следовавшего из Москвы в Брест, не справился с управлением на участке дороги со стороны Минска. Транспортное средство съехало в правый кювет и опрокинулось.

В момент происшествия в салоне находились 14 человек: два водителя и 12 пассажиров. В результате инцидента погибла 53-летняя женщина-пассажир. Еще шесть человек с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Остальные отделались испугом и легкими ушибами.

К ликвидации последствий аварии были оперативно привлечены экстренные службы — Госавтоинспекция, МЧС и скорая медицинская помощь. На месте также работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства случившегося и причины, по которым водитель автобуса допустил выезд с трассы.