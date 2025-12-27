Китай сократил автомобильный экспорт в Россию почти вдвое

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в WeChat главы Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей Цуй Дуншу, экспорт автомобилей из Китая в Российскую Федерацию по итогам одиннадцати месяцев 2025 года составил 513 тысяч единиц. Этот показатель на 56,1% ниже, чем за аналогичный период 2024 года, когда в Россию было поставлено 1,17 млн машин.

Нисходящая динамика четко прослеживается и по месяцам. В ноябре 2025 года поставки сократились до 61 881 автомобиля, что на 45,5% меньше, чем в ноябре прошлого года, и на треть меньше, чем в октябре текущего.

Эксперт указывает на изменение модели рынка. Если в 2023 году лишь 48% от импортированных из Китая машин были сразу проданы, а остальное накапливалось на складах, то сейчас ситуация противоположная. За январь-ноябрь 2025 года продажи новых китайских автомобилей в России (766 тысяч единиц) на 49% превысили объем прямого импорта за тот же период (513 тысяч). Это свидетельствует о том, что рынок в значительной степени перешел к реализации ранее накопленных запасов.

По словам Цуй Дуншу, китайские производители проявляют на российском рынке повышенную осторожность. Бурный рост экспорта, который наблюдался в 2022-2024 годах и был связан с уходом западных брендов и дефицитом предложения, сменился этапом стабилизации и переработки логистических цепочек.