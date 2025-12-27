Трое погибли при лобовом столкновении в Красноярском крае

Как сообщает пресс-служба МВД Красноярского края, 26-летняя женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ, выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с грузовиком Volvo, перевозившим молоко.
За рулем грузовика находился 55-летний водитель. В результате происшествия три пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Сама водительница была госпитализирована с травмами. Состояние водителя грузовика уточняется.
На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД, которые устанавливают все детали и причины трагедии.