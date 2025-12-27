Ради контента: в Уфе оштрафовали блогера, нарушившего ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы оперативно выявили и задержали водителя автомобиля BMW, который ради создания эффектного видео подверг смертельной опасности двух человек.

Пресс-служба госавтоинспекции Уфы сообщила, что в ходе мониторинга соцсетей было обнаружено видео, где пассажиры ехали не в салоне, а в автомобильном прицепе. Молодые люди радостно играли в компьютерную «стрелялку» и вели онлайн-трансляцию.

Используя возможности информационной системы «ПАУТИНА», инспекторы в кратчайшие сроки установили и задержали нарушителя — местного жителя. В отношении него составлен протокол, ему вменяют часть 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля). К административной ответственности привлечены и оба пассажира в возрасте 18 и 30 лет. Они ответят за нарушения ПДД пассажиром транспортного средства.

В ГИБДД напоминают, что подобные действия создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, а размещение видео с нарушениями в сети неизбежно ведет к привлечению виновных к ответственности.