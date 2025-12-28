С 1 января на российских дорогах появятся новые знаки

С наступлением нового года участники дорожного движения — как водители, так и пешеходы — заметят на улицах свежие обозначения и уточнённые правила подачи информации. Изменения внесены в национальный стандарт (ГОСТ), регулирующий дорожную сигнализацию, и направлены на повышение безопасности, упрощение восприятия информации и снижение аварийности.

Как пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, обновления призваны уменьшить так называемый «визуальный шум» — избыток или неоднозначность знаков, мешающих сосредоточиться за рулём или при переходе дороги.

Среди нововведений — знак, рекомендующий оптимальную скорость при приближении к искусственной неровности («лежачему полицейскому»). Он не только поможет избежать резкого торможения, но и снизит нагрузку на подвеску автомобиля.

Знак «Парковка» теперь дополнен графическим указанием способа постановки машины: под углом, параллельно или перпендикулярно тротуару. Это должно упорядочить стоянку и уменьшить конфликты между водителями.

Особое внимание уделено уязвимым участникам движения. В зонах, где часто ходят глухие и слабослышащие пешеходы, появятся специальные таблички с соответствующим обозначением — это предупредит водителей о необходимости повышенной внимательности на переходах.

К другим новшествам относятся:

знаки, предупреждающие о влажном, заснеженном или обледенелом покрытии — особенно актуальные в зимний период;

«Вертикальная стоп-линия» — для участков, где невозможно нанести привычную горизонтальную разметку (например, из-за снега или особенностей дорожного полотна);

уточняющая табличка «Вид транспортного средства», которая будет обозначать, что действие знака распространяется, например, только на легковые такси;

обновлённая табличка «Время действия», теперь способная указывать не только дни недели, но и конкретные месяцы, что особенно полезно для сезонных ограничений.

По замыслу разработчиков, обновлённая система дорожных знаков сделает поведение на дороге более предсказуемым, снизит количество ДТП и позволит всем — от пешеходов до грузовиков — чувствовать себя увереннее в любых условиях.