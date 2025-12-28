В лобовом столкновении погибла 11-летняя девочка

Четыре ребёнка, находившиеся в легковом автомобиле, получили травмы в результате аварии с грузовиком. Водитель-женщина не справилась с управлением.

На автодороге «Можга-Вавож» в Удмуртии вечером 27 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 37-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем «Скания» под управлением 43-летнего мужчины.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии, в результате мощного удара погибла 11-летняя пассажирка легковой машины. Её жизнь спасти не удалось, несмотря на слаженную работу спасателей МЧС и врачей.

Также с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены сама водитель и ещё трое несовершеннолетних пассажиров: два мальчика 8 и 9 лет и 10-летняя девочка.

На месте происшествия работали оперативные службы и сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии проводится расследование для установления всех причин и обстоятельств случившегося.