Грузовик протаранил людей у машин на обочине

Водитель фуры совершил наезд на двух пешеходов и автомобиль, стоявших на обочине. Двое пострадавших госпитализированы.

Фура влетела в автомобили, остановившиеся на обочине трассы в Иркутской области

В Братском районе Иркутской области на 84-м километре федеральной трассы А-331 «Вилюй» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 38-летний водитель грузового автомобиля, следовавший в сторону Тулуна, влетел в двух пешеходов и припаркованный кроссовер «Ниссан Кашкай».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, мужчины, 72-летний житель Усть-Кута и 30-летний молодой человек, в момент аварии находились на проезжей части рядом со своими машинами — «Ниссан» и «Тойота Марк 2».

От удара пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиков. Также в результате инцидента пострадала 70-летняя женщина-водитель «Ниссана». Ее и водителя седана доставили в больницу для получения необходимой медицинской помощи.

На месте работали оперативные службы. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего.