Тройное ДТП на трассе «Иртыш» унесло две жизни

В Новосибирской области прокуратура взяла на особый контроль расследование тяжёлого дорожного происшествия, случившегося утром 28 декабря на 1363-м километре федеральной трассы Р-254 «Иртыш». По предварительной версии следствия, один из участников аварии совершил столкновение с легковым автомобилем «Лада», двигавшимся в попутном направлении.

Столкновение трёх автомобилей привело к гибели водителя и пассажира легковушки, выброшенной на встречную полосу

Пресс-служба госавтоинспекции Новосибирской области сообщает, что от удара легковую машину выбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем.

Сила удара оказалась фатальной: пассажир «Лады» погиб на месте, а водитель скончался по пути в больницу в автомобиле скорой медицинской помощи.

В отношении данного инцидента следственным отделом МВД России по Коченевскому району организована уголовно-процессуальная проверка. Прокуратура осуществляет надзор за её ходом и результатами для установления всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности.