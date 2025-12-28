Тройное ДТП на трассе «Иртыш» унесло две жизни

Пресс-служба госавтоинспекции Новосибирской области сообщает, что от удара легковую машину выбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем.
Сила удара оказалась фатальной: пассажир «Лады» погиб на месте, а водитель скончался по пути в больницу в автомобиле скорой медицинской помощи.
В отношении данного инцидента следственным отделом МВД России по Коченевскому району организована уголовно-процессуальная проверка. Прокуратура осуществляет надзор за её ходом и результатами для установления всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности.