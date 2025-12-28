За сутки в Иркутской области выявили несколько сотен машин с нарушениями

Второй день усиленного контроля на дорогах региона принёс сотни нарушений: от езды без прав до перевозки детей без кресел.

Рейд ГИБДД в Иркутской области выявил десятки водителей без прав и страховки

В Иркутской области подвели итоги второго дня масштабного рейда Госавтоинспекции. За прошедшие сутки было проверено 2290 транспортных средств, составлено 757 протоколов о нарушениях ПДД, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

Наиболее серьёзные выявленные нарушения касались управления в состоянии опьянения-от управления отстранены 37 водителей. Также задержаны 31 человек, севший за руль без водительского удостоверения, и 91 автовладелец, не оформивший полис обязательного страхования ОСАГО. Почти сотня жителей региона получила штрафы за превышение допустимой тонировки стёкол.

В числе других распространённых нарушений-134 случая непристёгнутых ремней безопасности и 17 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств. Более 50 водителей оказались в списках неплательщиков административных штрафов. Параллельно с рейдом инспекторы проводили профилактические беседы, раздавали памятки и информировали водителей большегрузов об условиях на трассах.

Мероприятия продолжаются: сегодня на дорогах области несут службу 118 полицейских нарядов.