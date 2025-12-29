Автомобиль с туристами застрял в снежном плену в горах Крыма

Как сообщает РИА «Новости Крым», сотрудники МЧС обнаружили автомобиль в районе горы Кара-Тау, где обильные снегопады практически полностью парализовали движение. К счастью, оба находившихся в салоне туриста не пострадали и не нуждались в экстренной медицинской помощи.
Спасателям пришлось задействовать такелажное оборудование, чтобы безопасно извлечь машину из глубокого снега. После успешной эвакуации они сопроводили путешественников до ближайшего населенного пункта.
Инцидент произошел на фоне действующего в Крыму штормового предупреждения. В последние дни полуостров пережил интенсивные снегопады, которые значительно осложнили ситуацию на горных дорогах.
