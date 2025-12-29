Владелец шумного авто в Челябинске избил мужчину, который на него жаловался

Владелец LADA Priora с измененной выхлопной системой регулярно прогревал машину по 20 минут прямо под окнами своего соседа. Потерпевший многократно жаловался на жуткий грохот и попадание выхлопных газов в квартиру, но договориться мирно так и не удавалось.

Прогрев машины под окнами дома привел к конфликту и драке

Как сообщает агентство «URA.RU», даже установка ограждений около дома со стороны ЖЭКа не помогла исправить ситуацию. Спустя некоторое время нарушитель просто снес их, после чего вновь начал парковать свой автомобиль на этом месте.

В один из дней между мужчинами завязалась словесная перепалка, после которой к «разговору» владелец транспортного средства привлек троих своих друзей. Вместе они избили потерпевшего жильца, которому потребовалась госпитализация. Сразу после этого пострадавший обратился в отдел полиции «Курчатовский», где написал заявление по факту нанесения побоев.

В результате случившееся осветил один из федеральных каналов, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.

