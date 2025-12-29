Погоня за пьяным лихачом в Хабаровске закончилась аварией двух патрульных авто

Инцидент случился ночью 29 декабря на улице Серышева. Водитель Toyota Prius отказался остановиться по требованию инспекторов ДПС и попытался скрыться, что вынудило патрульные службы задействовать дополнительные наряды для организации погони.

В результате столкновения, к счастью, никто серьезно не пострадал

Как сообщает издание «ХабИнфо», на пересечении улиц Запарина и Муравьева-Амурского два служебных автомобиля ГИБДД столкнулись. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, однако находившиеся в них люди серьезных травм избежали.

Погоня же продолжилась, в районе Амурского бульвара экипажам ДПС удалось заблокировать нарушителя. Задержанный, у которого наблюдались признаки сильного алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования отказался. В дальнейшем выяснилось, что ранее его уже лишили водительских «прав».

В отношении мужчины составили административные протоколы по факту управления транспортным средством без удостоверения и неповиновения законным требованиям сотрудников полиции. Параллельно решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Повторное вождение в состоянии опьянения».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Челябинске дебошир спешил скрыться с места ДТП и протащил на капоте мужчину.