У похитителей человека конфисковали автомобиль как орудие преступления

Инцидент случился на автодороге Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово. Двое 29-летних жителей города Коряжмы Архангельской области заметили на обочине машину с мужчиной внутри. Они представились ему сотрудниками наркоконтроля, агрессивно потребовали пройти медосвидетельствование и насильно усадили жертву в свой автомобиль.

Как сообщает агентство «Беломорканал», злоумышленники направились к кладбищу, по дороге они сообщили задержанному о своих истинных намерениях. Нарушители потребовали от пострадавшего переоформить на них оставленное на обочине транспортное средство. Но мужчина проявил хладнокровие: дождался момента, когда машина сбавила скорость перед поворотом, на ходу выпрыгнул и сбежал.

Котласский городской суд признал двоих подозреваемых виновными в похищении и назначил каждому из них наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. Апелляционная инстанция поддержала также требование прокуратуры о конфискации автомобиля, поскольку преступники использовали его как средство совершения преступления.

