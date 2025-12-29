Россиянка заперла чихуахуа в машине в жару, и теперь ей грозит спецтюрьма

Местные жители заметили в салоне автомобиля собаку породы чихуахуа, которая находилась в опасности из-за высокой температуры в автомобиле. Они немедленно обратились в полицию: стражи порядка спасли животное и начали расследование по факту случившегося.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в ходе проверки выяснилось, что машиной владеет гражданка России, которая превысила разрешенный срок пребывания и уже длительное время незаконно остается на территории королевства.

Ранее у этой туристки уже возникали проблемы с законом. Вместе с дочерью и сожителем она пыталась приобрести наркотические вещества: в ходе поездки за ними ее спутник получил травму головы от нападавшего с мачете и впоследствии оказался в депортационной тюрьме.

Новый инцидент привлек внимание полиции уже к самой женщине, на данный момент правоохранители продолжают активные поиски россиянки и ее ребенка. В случае задержания ей может грозить не только депортация, но и реальный тюремный срок в спецучреждении. Тогда ее дочь поместят в местный детдом.

