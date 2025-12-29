Гирлянда загорелась и спалила гараж с двумя машинами в Челябинской области

Владелец гаража в Кизильском районе подключил в розетку декоративную гирлянду, не предназначенную для уличного использования. Аварийный режим работы электропроводки моментально привел к ее возгоранию.

Как сообщает издание «Челябинск Онлайн», оперативно прибывшие спасатели успешно локализовали и ликвидировали открытое пламя, однако два автомобиля и само строение успели получить критические повреждения.

Специалисты ведомства напоминают, что подобные инциденты часто происходят из-за пренебрежения правилами безопасности и использования некачественных украшений. При этом гирлянды, предназначенные для помещений, ни в коем случае нельзя использовать для уличного декора. Их конструкция не защищена от влаги, перепадов температур и других внешних факторов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Амурской области мужчина спалил гараж во время ремонта своего автомобиля.