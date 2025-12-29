Инспекторы ДПС раздали нарушителям ПДД вместо штрафов новогодние подарки

29 декабря в преддверии праздника полицейские столицы Кыргызстана приступили к работе, выборочно останавливая транспортные средства на дорогах города. Однако если они и замечали нарушения, то ограничивались подробным объяснением рисков, не составляя протокол.

Как сообщает издание «Кактус.медиа», по завершении беседы каждый водитель получал символический подарок в виде бенто-тортика с надписью «Соблюдай ПДД!», кружку с изображением дорожных знаков или учебное пособие по Правилам. Многие участники акции признавались, что такой подход стал для них неожиданным, но приятным сюрпризом.

Мероприятие показало, что профилактика может быть не только строгой, но и позитивной, и она помогает выстроить доброжелательный диалог между инспекторами и водителями.

По словам главы УПСМ, главной целью они поставили напомнить участникам движения об их ответственности за безопасность себя и других на дорогах. Он подчеркнул, что многие аварии, в том числе с тяжелыми последствиями, происходят именно из-за пренебрежения простыми нормами.