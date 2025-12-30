Житель Якутска совершил отчаянный подвиг, чтобы спасти людей из тонущей машины

Водитель решил пересечь водную преграду через тонкий лед в неразрешенном для этого месте. В результате транспортное средство застряло и начало погружаться под воду. При этом из семи человек, находившихся в салоне, только пятерым удалось самостоятельно выбраться на крышу.

Как сообщает издание «Люди Байкала», один из пассажиров, член сборной Якутии по вольной борьбе, спал в момент падения автомобиля в воду. После случившегося он сразу же проснулся, разбил боковое стекло и через ледяную воду доплыл до берега. Несмотря на сильный холод, он смог добежать до ближайшего дома и вызвать спасателей.

Прибывшие специалисты сняли с крыши автомобиля оставшихся людей. К сожалению, 11-летняя девочка так и не смогла выбраться из машины, а 60-летний мужчина, хоть и добрался до берега, позже скончался в больнице от переохлаждения. Пятерых выживших, включая водителя, медики доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

23-летний мужчина, который находился за рулем авто, позже объяснил правоохранителям свои действия тем, что в условиях утреннего тумана ошибся с местом съезда на лед, приняв его за официальную переправу. Следственный комитет Якутии возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

