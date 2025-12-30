3

Житель Якутска совершил отчаянный подвиг, чтобы спасти людей из тонущей машины

Автомобиль с семью потерпевшими провалился под лед реки Лены

Водитель решил пересечь водную преграду через тонкий лед в неразрешенном для этого месте. В результате транспортное средство застряло и начало погружаться под воду. При этом из семи человек, находившихся в салоне, только пятерым удалось самостоятельно выбраться на крышу.

Александр Проневский

Изображение Житель Якутска совершил отчаянный подвиг, чтобы спасти людей из тонущей машины

Как сообщает издание «Люди Байкала», один из пассажиров, член сборной Якутии по вольной борьбе, спал в момент падения автомобиля в воду. После случившегося он сразу же проснулся, разбил боковое стекло и через ледяную воду доплыл до берега. Несмотря на сильный холод, он смог добежать до ближайшего дома и вызвать спасателей.

Прибывшие специалисты сняли с крыши автомобиля оставшихся людей. К сожалению, 11-летняя девочка так и не смогла выбраться из машины, а 60-летний мужчина, хоть и добрался до берега, позже скончался в больнице от переохлаждения. Пятерых выживших, включая водителя, медики доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

23-летний мужчина, который находился за рулем авто, позже объяснил правоохранителям свои действия тем, что в условиях утреннего тумана ошибся с местом съезда на лед, приняв его за официальную переправу. Следственный комитет Якутии возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что спасатели помогли туристам, застрявшим на автомобиле в снежном плену в горах Крыма.

