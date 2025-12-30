Водитель сбил пешехода с фонариком в Орловской области

Инцидент случился вечером 29 декабря на улице Микрорайон Восточный. 60-летний водитель за рулем ВАЗа допустил наезд на мужчину, который шел в попутном направлении по правому краю проезжей части.

Как сообщает издание «Орловские новости», на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы, а единственным источником света служил фонарик мобильного телефона.

В результате удара мужчина получил травмы, прибывшие на место событий медики оказали ему первую помощь на месте, после чего доставили в больницу имени Семашко в Орле. К счастью, необходимости в госпитализации не возникло, после осмотра его отпустили домой.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту произошедшего. Ведомство напоминает, о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток, особенно за пределами освещенных городских зон.

